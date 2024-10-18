Клименко запропонував керівнику МВС Румунії відновити спільне патрулювання річкової ділянки кордону

Патрулювання припинили з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко запропонував румунському колезі Кетеліну Преді відновити спільне патрулювання річкової ділянки кордону.

За словами Клименка, який перебуває 18 жовтня із робочим візитом у Румунії, патрулювання припинили з початку повномасштабного вторгнення Росії.

«На сухопутній ділянці за півтора року спільно здійснили майже 300 патрулювань», - додав міністр.

Він також обговорив із Предою посилення взаємодії між Міністерствами внутрішніх справ України та Румунії, питання охорони кордону, нелегальної міграції, боротьби зі злочинністю та незаконним обігом зброї, цивільного захист населення.

«Ми готові ділитись здобутим під час війни досвідом, зокрема у сфері безпілотної авіації. Наступного тижня сформовані робочі групи від міністерств вже почнуть планувати тематику та графік спільних заходів», - додав Клименко.