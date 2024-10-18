Поліцейські повідомили мешканці Харківщини про підозру у колабораціонізмі

Співробітники поліції повідомили 64-річній мешканці с. Нова Гнилиця Чугуївського району Харківської області про підозру у колабораціонізмі.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Жінка в умовах збройного вторгнення Російської Федерації відкрито вела пропаганду “руского міра”, висловлювала підтримку РФ, запевняла односельців, що їх Росія звільнила, України більше тут не буде”, - йдеться у повідомленні.

Також жінка переконувала місцевих мешканців, що за російської окупації будуть кращі умови життя, а в подальшому вони отримають великі соціальні виплати від РФ.

Коли село звільнили від загарбників, підозрювана розповідала місцевим мешканцям, що Росія все одно повернеться та “освободіт” їх.

Зловмисниці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Їй загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.