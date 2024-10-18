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Поліцейські повідомили мешканці Харківщини про підозру у колабораціонізмі

Жінка відкрито вела пропаганду “руского міра” та висловлювала підтримку РФ.

Поліцейські повідомили мешканці Харківщини про підозру у колабораціонізмі
Поліцейські повідомили мешканці Харківщини про підозру у колабораціонізмі
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Співробітники поліції повідомили 64-річній мешканці с. Нова Гнилиця Чугуївського району Харківської області про підозру у колабораціонізмі.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Жінка в умовах збройного вторгнення Російської Федерації відкрито вела пропаганду “руского міра”, висловлювала підтримку РФ, запевняла односельців, що їх Росія звільнила, України більше тут не буде”, - йдеться у повідомленні. 

Також жінка переконувала місцевих мешканців, що за російської окупації будуть кращі умови життя, а в подальшому вони отримають великі соціальні виплати від РФ.

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Коли село звільнили від загарбників, підозрювана розповідала місцевим мешканцям, що Росія все одно повернеться та “освободіт” їх.

Зловмисниці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Їй загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

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