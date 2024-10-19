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У Рівненській області відкрили перший Центр рекрутингу української армії

Центр рекрутингу української армії відкрили на базі ЦНАПу у Костополі. 

У Рівненській області відкрили перший Центр рекрутингу української армії
У Рівненській області відкрили перший Центр рекрутингу української армії
Фото: Олександр Коваль

18 жовтня у Рівненській області запрацював перший Центр рекрутингу української армії.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Центр рекрутингу української армії відкрили на базі ЦНАПу у Костополі. Його відкриттям займались громада, Міноборони та Рівненської ОВА.

“Наголошую, там не будуть роздавати повістки. У цьому закладі громадяни зможуть отримати інформаційно-консультативні послуги щодо служби в Силах оборони та за бажанням піти служити до конкретної військової частини на обрану посаду”, - зазначив Коваль.

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Він наголосив, що центри рекрутингу є одним зі шляхів у формуванні сучасної та професійної української армії, і слід всебічно підтримувати їх діяльність.

  • Перший в Україні рекрутинговий центр відкрили у Львові в лютому цього року. Це був пілотний проєкт Міністерства оборони спільно з Львівською міською радою. У центрі можна дізнатися всю актуальну інформацію про вакансії в ЗСУ.

  • На початку жовтня Міністерство оборони відзвітувало у цифрах, як працює механізм залучення добровольців. Мова про роботу рекрутингових центрів поза системою ТЦК та СП до лав війська. Проте, 6500 добровольців на місяць – цифра дуже низька. 

  • Кабінет міністрів погодив пропозицію Міністерства цифрової трансформації щодо реалізації протягом двох років експериментального проєкту з рекрутингу громадян в електронній формі, зокрема - з використанням засобів порталу “Дія”.
  • Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Покращити рекрутинг до війська".
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