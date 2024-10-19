У Рівненській області відкрили перший Центр рекрутингу української армії

18 жовтня у Рівненській області запрацював перший Центр рекрутингу української армії.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Центр рекрутингу української армії відкрили на базі ЦНАПу у Костополі. Його відкриттям займались громада, Міноборони та Рівненської ОВА.

“Наголошую, там не будуть роздавати повістки. У цьому закладі громадяни зможуть отримати інформаційно-консультативні послуги щодо служби в Силах оборони та за бажанням піти служити до конкретної військової частини на обрану посаду”, - зазначив Коваль.

Він наголосив, що центри рекрутингу є одним зі шляхів у формуванні сучасної та професійної української армії, і слід всебічно підтримувати їх діяльність.