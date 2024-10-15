В Україні запускають проєкт з рекрутингу до ЗСУ через "Дію"

Кабінет міністрів погодив пропозицію Міністерства цифрової трансформації щодо реалізації протягом двох років експериментального проєкту з рекрутингу громадян в електронній формі, зокрема - з використанням засобів порталу «Дія».
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Погоджено пропозицію Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації протягом двох років експериментального проєкту щодо рекрутингу громадян України в електронній формі. Затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту", - написав він у Telegram.
Учасниками експериментального проєкту можуть бути громадяни України віком від 18 до 55 років, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків, не проходять військову службу у Збройних силах, інших військових формуваннях, не призвані на військову службу під час мобілізації.
Мельничук зазначив, що рекрутинг осіб в електронній формі включає вибір військової частини та спеціальності, а також подачу заяви про проходження військової служби за контрактом.
Рекрутинг до Сил оборони
- Наразі в Україні функціонують 42 Центри рекрутингу до ЗСУ, два з яких відкрилися минулого тижня. Центри вже отримали 20 954 звернення громадян, а 5 230 осіб вже стали кандидатами до лав Сил оборони. Найбільше запитів було - на посади водіїв, штабних працівників та операторів БПЛА.