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Через Центри рекрутингу 5 230 осіб стали кандидатами до лав Сил оборони

Найбільше запитів на посади водіїв, штабних працівників та операторів БПЛА.

Через Центри рекрутингу 5 230 осіб стали кандидатами до лав Сил оборони
Ілюстративне фото
Фото: Міноборони

Центри рекрутингу Збройних сил України отримали 20 954 звернення громадян. За минулий тиждень до таких центрів звернулися 804 особи.

Про це повідомило Міністерство оборони.

З усіх звернень 5 230 осіб вже стали кандидатами до лав Сил оборони. Найбільше запитів на посади водіїв, штабних працівників та операторів БПЛА.

Центри рекрутингу пропонують можливість приєднатися не лише до ЗСУ, а й до інших силових структур, включаючи Національну гвардію, Державну прикордонну службу та Службу безпеки.

Наразі в Україні функціонують 42 такі центри, два з яких відкрилися минулого тижня. 

"Важливо зазначити, що в центрах не роздають повісток, а всі консультації проводяться конфіденційно", - наголосили в Міноборони. 

Що таке Центри рекрутингу

  • Перший в Україні рекрутинговий центр відкрили у Львові в лютому цього року. Це був пілотний проєкт Міністерства оборони спільно з Львівською міською радою. У центрі можна дізнатися всю актуальну інформацію про вакансії в ЗСУ.

  • На початку жовтня Міністерство оборони відзвітувало у цифрах, як працює механізм залучення добровольців. Мова про роботу рекрутингових центрів поза системою ТЦК та СП до лав війська. Проте, 6500 добровольців на місяць – цифра дуже низька. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Покращити рекрутинг до війська".
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