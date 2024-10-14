Через Центри рекрутингу 5 230 осіб стали кандидатами до лав Сил оборони

Центри рекрутингу Збройних сил України отримали 20 954 звернення громадян. За минулий тиждень до таких центрів звернулися 804 особи.
Про це повідомило Міністерство оборони.
З усіх звернень 5 230 осіб вже стали кандидатами до лав Сил оборони. Найбільше запитів на посади водіїв, штабних працівників та операторів БПЛА.
Центри рекрутингу пропонують можливість приєднатися не лише до ЗСУ, а й до інших силових структур, включаючи Національну гвардію, Державну прикордонну службу та Службу безпеки.
Наразі в Україні функціонують 42 такі центри, два з яких відкрилися минулого тижня.
"Важливо зазначити, що в центрах не роздають повісток, а всі консультації проводяться конфіденційно", - наголосили в Міноборони.
Що таке Центри рекрутингу
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Перший в Україні рекрутинговий центр відкрили у Львові в лютому цього року. Це був пілотний проєкт Міністерства оборони спільно з Львівською міською радою. У центрі можна дізнатися всю актуальну інформацію про вакансії в ЗСУ.
- На початку жовтня Міністерство оборони відзвітувало у цифрах, як працює механізм залучення добровольців. Мова про роботу рекрутингових центрів поза системою ТЦК та СП до лав війська. Проте, 6500 добровольців на місяць – цифра дуже низька. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Покращити рекрутинг до війська".