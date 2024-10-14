Через удар ворожого дрона на Херсонщині загинули двоє людей

Російська армія атакувала з безпілотника цивільне авто біля Гаврилівки на Херсонщині. Через ворожу атаку постраждали двоє людей, ще — двоє загинули.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Через удар російського дрона по цивільній автівці поблизу Гаврилівки постраждали четверо людей. Смертельні травми дістали двоє жінок, яким було 72 та 56 років", — інформує ОВА.

72-річного чоловіка та 63-річну жінку госпіталізували вибуховими травмами і контузіями.