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Через удар ворожого дрона на Херсонщині загинули двоє людей

Двоє цивільних травмовані.

Через удар ворожого дрона на Херсонщині загинули двоє людей
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Російська армія атакувала з безпілотника цивільне авто біля Гаврилівки на Херсонщині. Через ворожу атаку постраждали двоє людей, ще — двоє загинули.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Через удар російського дрона по цивільній автівці поблизу Гаврилівки постраждали четверо людей. Смертельні травми дістали двоє жінок, яким було 72 та 56 років", — інформує ОВА. 

72-річного чоловіка та 63-річну жінку госпіталізували вибуховими травмами і контузіями. 

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