Упродовж доби на Донеччині через російські атаки загинули четверо людей.

Як повідомили у Нацполіції, ще троє осіб зазнали поранень.

Протягом доби поліція зафіксувала 2 535 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Ворог зосередив вогонь на семи населених пунктах: містах Краматорськ, Лиман, Покровськ, Часів Яр, селищі Вишневе, селах Званівка та Шевченко.

Пошкоджено 21 цивільний об’єкт, з них 11 житлових будинків.

Фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Донеччини

Часів Яр росіяни обстріляли з РЗСВ «Смерч» і артилерії. Там окупанти вбили двох цивільних осіб, ще одну людину поранили. Руйнувань зазнали приватні оселі.

Унаслідок артобстрілів одна людина загинула у Вишневому та одна – у Званівці.

По Покровську окупанти вдарили з артилерії, поранений мирний житель, пошкоджені 4 приватних будинки.

Лиман війська РФ атакували з РСЗВ «Смерч», поранений.

На Краматорськ Росія скинула три бомби «УМПБ Д-30 СН», руйнувань зазнали багатоквартирний будинок та підприємство.

У селі Шевченко двома авіабомбами «ФАБ-250» з модулем УМПК пошкоджено нежитлові приміщення та цивільний автотранспорт.

Фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Донеччини

За допомогою поліції евакуйовано ще 136 людей, з них 19 дітей. З початку обов’язкової евакуації вивезли 306 658 осіб, серед них 35 245 – діти, 8 437 – люди з інвалідністю.