Головне за неділю, 13 жовтня: обстріли Донеччини та Харківщини, авіаудари по Глухову

Бойові дії на Донеччині, 105 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 963-й день повномасштабної війни.

Сьогодні росіяни обстріляли місто Часів Яр у Донецькій області, повідомили в обласній прокуратурі.

Від артилерійської атаки отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям, пенсіонерка 78 років, а 66-річна жінка зазнала осколкових поранень.

Через деякий час армія РФ завдала удару по приватному сектору з РСЗВ “Смерч”, унаслідок загинула 55-річна містянка.

Також під час ворожого артилерійського обстрілу селища Вишневе Покровського району було смертельно поранено 75-річного жителя.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22.00 13 жовтня відбулося 105 бойових зіткнень.

Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Курахівському напрямку, також ворог активний на Лиманському, Покровському та Куп’янському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 13 жовтня – в новині.

Удосвіта 13 жовтня російська армія здійснила авіаудари по місту Глухів Сумської області.

Унаслідок авіаудару пошкоджено до 20 житлових будинків, вікна та облицювання балконів в багатоквартирному п’ятиповерховому житловому будинку, 10 господарчих споруд, 3 гаражі, 2 автомобілі тощо, повідомляє Сумська ОВА.

За попередніми даними, люди не постраждали.

Без газопостачання 72 абоненти, без електропостачання 2863 абоненти. У місті працюють Пункти незламності. Також в громаді розгорнутий Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Російські війська вчергове обстріляли Харківську область, поранення отримав цивільний житель міста Куп’янськ, повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, 13 жовтня близько 10:00 ворожий FPV-дрон влучив у відкриту земельну ділянку у Купʼянську. Поранення отримав 56-річний чоловік, який під час удару проходив неподалік.

Також близько 14:50 окупанти здійснили масований обстріл селища Борова Ізюмського району. Пошкоджено приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки, адміністративні будівлі, а також магазини. За попередньою інформацією, російська армія обстріляла населений пункт з РСЗВ “Смерч”.

Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу 9 українських військовополонених в Курській області.

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін, наголосивши, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином.

Відтак розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. "Робимо все, аби ідентифікувати і покарати всіх винуватців злочинів, які країна-агресор чинить проти України та українців", — наголосив Андрій Костін.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що наступний тиждень буде присвячений отриманню Україною можливостей досягнення миру силою.

"Це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни. Справжній мир може бути досягнутий лише завдяки силі, і весь наступний тиждень буде присвячений роботі з нашими партнерами - заради такої сили, заради справжнього миру", - сказав президент.

За його словами, в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку.

Докладніше – в новині.

Президент США Джо Байден відвідає Німеччину 18 жовтня, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Reuters і Spiegel.

Американський лідер переніс запланований на цей тиждень візит через ураган “Мілтон”.

За даними Reuters, візит Байдена не матиме характеру офіційного державного візиту, а буде скорочений до участі в спільній роботі, яка триває.

Spiegel повідомив, що у Байдена заплановані офіційні зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. Відомо, що переговори стосуватимуться війн Росії проти України і на Близькому Сході.

Відтермінування Байденом поїздки до Німеччини призвело до скасування зустрічі Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), що мала пройти під його головуванням і за участі президента України Володимира Зеленського 12 жовтня.

Нова дата засідання “Рамштайну” поки що не призначена.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!