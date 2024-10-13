Зеленський: Наступний тиждень буде присвячений отриманню можливостей досягнення миру силою

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступний тиждень буде присвячений отриманню Україною можливостей досягнення миру силою.
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
"Це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни. Справжній мир може бути досягнутий лише завдяки силі, і весь наступний тиждень буде присвячений роботі з нашими партнерами - заради такої сили, заради справжнього миру", - сказав президент.
За його словами, в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку.
"Фронт потребує більшої підтримки. Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України і більш рішуче постачання наших сил - це не просто перелік військових засобів... Команди будуть працювати. Буде робота і з лідерами теж. Дуже розраховуємо на те, що ухвалення рішень не забариться. Наші українські воїни, весь наш народ довів, що Україна здатна досягти навіть того, що комусь здавалося неможливим", - зазначив Зеленський.
За його словами, Україна вже неодноразово змінювала курс війни на краще.
"Українці вміють битися і вміють вибивати майбутнє для своєї держави, свого народу, всіх нас. Це маємо зробити і зараз. Я пишаюся нашими людьми. І наші люди заслуговують на достатню допомогу і справедливий мир", - додав президент.
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