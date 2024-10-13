Російські війська вчергове обстріляли Харківську область, поранення отримав цивільний житель міста Куп’янськ, повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, 13 жовтня близько 10:00 ворожий FPV-дрон влучив у відкриту земельну ділянку у Купʼянську. Поранення отримав 56-річний чоловік, який під час удару проходив неподалік.

Також близько 14:50 окупанти здійснили масований обстріл селища Борова Ізюмського району. Пошкоджено приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки, адміністративні будівлі, а також магазини. За попередньою інформацією, російська армія обстріляла населений пункт з РСЗВ “Смерч”.

За процесуального керівництва Купʼянської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни ‒ ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.ями.

Минулої доби росіяни поранили чотирьох цивільних внаслідок обстрілів Харківщини. Під ударами окупантів перебували Ізюмський, Куп’янський, Харківський райони.