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Росіяни атакували Куп’янськ та Борову на Харківщині, є поранений

56-річний чоловік проходив неподалік ділянки, куди влучив ворожий безпілотник.

Росіяни атакували Куп’янськ та Борову на Харківщині, є поранений

Російські війська вчергове обстріляли Харківську область, поранення отримав цивільний житель міста Куп’янськ, повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, 13 жовтня близько 10:00 ворожий FPV-дрон влучив у відкриту земельну ділянку у Купʼянську. Поранення отримав 56-річний чоловік, який під час удару проходив неподалік. 

Також близько 14:50 окупанти здійснили масований обстріл селища Борова Ізюмського району. Пошкоджено приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки, адміністративні будівлі, а також магазини. За попередньою інформацією, російська армія обстріляла населений пункт з РСЗВ “Смерч”.

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За процесуального керівництва Купʼянської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни ‒ ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.ями.

Минулої доби росіяни поранили чотирьох цивільних внаслідок обстрілів Харківщини. Під ударами окупантів перебували Ізюмський, Куп’янський, Харківський райони. 

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