Російська армія завдала удару з артилерії по Білозерці Херсонської області

У неділю, 13 жовтня, російські війська вдарили з артилерії по Білозерці Херсонської області. Внаслідок обстрілу постраждала людина.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Постраждав 35-річний чоловік, який в момент удару перебував на вулиці. В нього діагностували контузію, вибухову і черепно-мозкову травми", — інформує ОВА.

Лікарі надали потерпілому допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

Впродовж минулої доби ворожі війська атакували понад 10 населених пунктів Херсонської області. Поранень зазнали троє цивільних.