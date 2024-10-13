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Російська армія завдала удару з артилерії по Білозерці Херсонської області

Через удар поранень зазнав цивільний.

Російська армія завдала удару з артилерії по Білозерці Херсонської області
Фото: Telegram/Андрій Єрмак

У неділю, 13 жовтня, російські війська вдарили з артилерії по Білозерці Херсонської області. Внаслідок обстрілу постраждала людина.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Постраждав 35-річний чоловік, який в момент удару перебував на вулиці. В нього діагностували контузію, вибухову і черепно-мозкову травми", — інформує ОВА. 

Лікарі надали потерпілому допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

Впродовж минулої доби ворожі війська атакували понад 10 населених пунктів Херсонської області. Поранень зазнали троє цивільних.

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