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Ворог поцілив в об'єкт критичної інфраструктури на Херсонщині

Через російські обстріли за добу поранень зазнали троє мирних жителів.

Ворог поцілив в об'єкт критичної інфраструктури на Херсонщині
обстріли Херсона
Фото: ДСНС України

Впродовж минулої доби ворожі війська атакували понад 10 населених пунктів Херсонської області. Поранень зазнали троє цивільних.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Нововоронцовка, Тягинка, Шляхове, Антонівка, Садове, Інженерне, Придніпровське, Зимівник, Львове та місто Херсон.

"російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та стільникову вежу; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено  багатоповерхівку та 3 приватних будинки", — повідомляє Прокудін. 

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

Внаслідок вчорашнього обстрілу Херсона постраждав 31-річний поліцейський. У нього діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми.

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