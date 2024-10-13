ВМС: у Чорному морі перебувають два російські ракетоносії

Росія вивела на бойове чергування два ракетоносії із загальним залпом 8 "Калібрів".
Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
"В Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет", — зазначають у ВМС ЗСУ.
За добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря — 6 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор,
- а до Азовського моря — жодне судно.
- Після ураження ВМС ЗСУ російського порому "Славянин" в порту "Кавказ", РФ вивела всі кораблі з Азовського моря.