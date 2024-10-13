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ВМС: у Чорному морі перебувають два російські ракетоносії

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

ВМС: у Чорному морі перебувають два російські ракетоносії
Російський великий протичовновий корабль "Адмірал Левченко"
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Росія вивела на бойове чергування два ракетоносії із загальним залпом 8 "Калібрів".

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Фото: ВМС

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

"В Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет", — зазначають у ВМС ЗСУ.

За добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

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