ВМС: у Чорному морі перебувають два російські ракетоносії

Росія вивела на бойове чергування два ракетоносії із загальним залпом 8 "Калібрів".

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Фото: ВМС

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

"В Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет", — зазначають у ВМС ЗСУ.

За добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили: