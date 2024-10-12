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Речника Сил оборони Півдня заявив, що окупанти посилюють присутність на Кінбурнській косі

Владислав Волошин каже, що зараз там досить напружена ситуація. Ворог може планувати штурм.

Речника Сил оборони Півдня заявив, що окупанти посилюють присутність на Кінбурнській косі
Фото: Google Maps

Речника Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що російські окупанти намагаються збільшити кількість озброєння на Кінбурнській косі. Вони можуть планувати штурм, передає РБК-Україна. 

За словами Волошина, російські війська продовжують посилювати свою присутність на Кінбурнській косі для проведення штурмів та можливого форсування території в районі, де Дніпро впадає в Чорне море.

"Зараз там у нас досить напружена ситуація", – зазначив Волошин.

Він також додав, що минулого тижня окупаційні війська перекинули дивізіон катерів із Севастополя, який використовуватимуть для контролю цієї території.

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