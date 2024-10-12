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Окупанти активізували перевезення через маріупольський порт, – міська рада

Окупанти з початку великої війни використовували цей порт для вивезення награбованого та забезпечення військових потреб своєї армії.

Окупанти активізували перевезення через маріупольський порт, – міська рада
маріупольський порт
Фото: Андрющенко Time

У Маріупольському порту зафіксована активність, повідомляє міська рада із посиланням на місцевих жителів. 

За попередньою інформацією, вчора перешвартували балкер біля Елеватору, де можливо пряме завантаження з вагонів. До того дві доби поспіль його вантажили металевими вантажем (можливо - металобрухтом). Скоро балкер має покинути акваторію порту.

Міськрада зазначає, що росіяни з початку повномасштабного вторгнення активно використовують морський порт для вивезення награбованого та забезпечення військових потреб своєї армії. 

Цього тижня вони запустили роботу станції сортування та перевантаження вантажів, а також відновили великі залізничні ваги. Це дозволить їм збільшити темпи та додатково перекидати ресурси через морський порт. 

У повідомленні також зазначається, що окупанти нарощують використання порту для збільшення кількості перевезень. У тому числі для подальшої відправки вантажів, необхідних для потреб фронту.

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