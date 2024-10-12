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Генштаб: на фронті уже відбулися 94 боєзіткнення, найбільше - на Курахівському напрямку

Найгарячіше наразі біля Катеринівки. 

Генштаб: на фронті уже відбулися 94 боєзіткнення, найбільше - на Курахівському напрямку
українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 16.00 12 жовтня вже відбулися 94 бойових зіткнення. Найбільше боїв зафіксовано на Курахівському напрямку.  

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На Чернігівщині та Сумщині через ворожі обстріли постраждали, зокрема, громади населених пунктів Чернацьке, Клюси, Грем’яч та Ободи. Авіаційного удару зазнали райони населених пунктів Річки, Катеринівка, Бунякине, Волфине, Будки, Шалигіне на Сумщині, Куп'янськ-Вузловий, Подоли, Ківшарівка, Кругляківка, Першотравневе на Харківщині, Торське, Юр’ївка, Торецьк, Петрівка, Мирноград, Селидове, Рівнопіль Донецької області; обласний центр та Мала Токмачка Запорізької області; Львове, Понятівка Херсонській області.  

На Куп’янському напрямку з початку доби російські окупанти проводили десять наступальних дій біля Петропавлівки, Степової Новоселівки, Лозової, Піщаного, Вишневого та М'ясожарівки. Сім боєзіткнень ще тривають.  

На Лиманському противник 11 разів атакував біля Новомихайлівки, Греківки, Невського, Новосадового та Торського. 

На Сіверському Сили оборони відбивали три спроби агресора просунутись поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки. Два бої в цьому районі ще тривають.  

На Краматорському на даний час відбулося вісім боєзіткнень в районах Калинівки, Часового Яру та Ступочок.  

На Торецькому окупанти за підтримки бомбардувальної авіації дев’ять разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Торецьк та Петрівка. 

На Покровському противник здійснив 14 штурмових дій у районах населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Крутий Яр та Михайлівка. Сили оборони України стримують натиск військ рф та відбили 13 атак, наразі ще точиться один бій поблизу Селидового.  

На Курахівському загарбники атакували 32 рази у бік Ізмайлівки, Гірника, Курахівки, Желанного Другого, Цукуриного, Новодмитрівки, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки та Антонівки. Половину спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Бої тривають - найгарячіше на цей момент біля Катеринівки.  

На Времівському противник один раз марно штурмував наші позиції поблизу Богоявленки.  

На Оріхівському відбили одну ворожу атаку в районі Роботиного.  

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