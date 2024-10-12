Гідрометцентр попередив про туман і заморозки у західних областях

Уночі у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Херсонській областях та Криму місцями пройдуть значні дощі.

Гідрометцентр попередив небезпечні і стихійні метеорологічні явища по Україні 13 жовтня.

Так, у неділю вночі та вранці у західних областях очікують туман, видимість сягатиме 200-500 м.

У Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій і Закарпатській областях на поверхні грунту заморозки 0-3°, у Львівській, Волинській, Рівненській та Івано-Франківській областях - сильні заморозки.

Загалом у неділю буде хмарно з проясненнями. На Лівобережжі, у Миколаївській, Кіровоградській і Черкаській областях пройдуть помірні дощі. Уночі у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Херсонській областях та Криму місцями пройдуть значні дощі (в Київській, вдень і у Львівській, Волинській та Рівненській областях невеликий дощ), на решті території без опадів.

Вітер на Лівобережжі південно-східний, на решті території - північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, у східних та Запорізькій областях, вдень і на крайньому заході країни подекуди пориви сягатимуть 15-20 м/с.Температура вночі становитиме 3-8° тепла (крім західних областей), на Лівобережжі 7- 12° тепла; вдень 10-15°, у південній частині 12-17°.