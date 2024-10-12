Ворог вдарив по пожежно-рятувальній частині Констянтинівки

Особовий склад під час обстрілів знаходився в укритті та не постраждав.

Російські окупанти завдали авіаудару по місту Костянтинівка Донецької області. Внаслідок обстрілу зазнала пошкоджень пожежно-рятувальна частина.

Про це повідомляє ДСНС.

Вибуховою хвилею вибиті майже всі вікна та двері будівлі, а також пошкоджені покрівля та ворота гаража. Особовий склад на момент обстрілу знаходився в укритті та не постраждав.

"Цей акт терору спрямований на те, щоб позбавити мирне населення необхідної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій", — наголошують в ДСНС.