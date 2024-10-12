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Ворог вдарив по пожежно-рятувальній частині Констянтинівки

Особовий склад під час обстрілів знаходився в укритті та не постраждав.

Ворог вдарив по пожежно-рятувальній частині Констянтинівки
обстріл пожежної частини у Костянтинівці
Фото: ДСНС України

Російські окупанти завдали авіаудару по місту Костянтинівка Донецької області. Внаслідок обстрілу зазнала пошкоджень пожежно-рятувальна частина.

Про це повідомляє ДСНС.

Вибуховою хвилею вибиті майже всі вікна та двері будівлі, а також пошкоджені покрівля та ворота гаража. Особовий склад на момент обстрілу знаходився в укритті та не постраждав.

"Цей акт терору спрямований на те, щоб позбавити мирне населення необхідної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій", — наголошують в ДСНС.

  • За добу російська армія атакувала чотири райони Донеччини. Під обстрілами опинилися Волноваський, Покровський, Краматорський та Бахмутський райони.
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