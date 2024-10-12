На Сумщині викрили нацгвардійця, який "зливав" інформацію про розташування українських військ

Військовий надсилав цивільним інформацію про розташування Сил оборони в Сумській області.

Контррозвідка розкрила зрадника у лавах Нацгвардії, який поширював інформацію про польоти літаків та розташування Сил оборони у Сумській області.

Про це повідомляє ОК "Північ".

У ході здійснення контррозвідувального забезпечення підрозділів, що входять до складу ОТУ "Сіверськ", співробітники 8-го управління Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України отримали інформацію про факт можливого витоку даних військового характеру.

Спільно зі слідчими ДБР було встановлено військовослужбовця військової частини НГУ, яка дислокується у Сумській області.

"Він, використовуючи службове становище та діючи з прямим умислом, надсилав цивільним інформацію з обмеженим доступом про розташування військових формувань на території Сумської області та руху повітряних суден ЗСУ", — ідеться у повідомленні.

За результатами досудового розслідування військовослужбовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 ККУ.