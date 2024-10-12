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ЗМІ: Росії попри санкції вдалося імпортувати з Німеччини понад 300 верстатів для підприємств ОПК

Німецька продукція імпортувалася до Росії через Туреччину.

ЗМІ: Росії попри санкції вдалося імпортувати з Німеччини понад 300 верстатів для підприємств ОПК
Верстат Niles-Simmons N50 MC
Фото: Niles-Simmons

За 2023 рік Росії вдалося імпортувати з Німеччини понад 300 верстатів для виробництва зброї та артилерійських боєприпасів попри санкції ЄС.

Про це пише "Мілітарний" з посиланням на видання Tagesschau.

Відповідно до досліджень Südwestrundfunk, за 2023 рік Росії вдалося імпортувати понад 300 промислових верстатів, які можуть використовуватися для виробництва військової техніки, боєприпасів, гармат тощо.

Загалом була імпортована продукція від понад 30 німецьких виробників найбільше постачалася до Росії через Туреччину.

Зокрема, сучасні верстати ЧПУ використовуються такими компаніями, як "Парсек", "Камаз", "НІР" та "Індустріальні рішення", які виробляють продукцію військового призначення, зокрема компоненти двигунів і запчастини для літаків та ракет.

Більшість компаній, продукція яких потрапляє до Росії, знаходиться у Баден-Вюртемберзі, традиційному місці машинобудування в Німеччині.

Деякі залучені турецькі посередники мають прямі зв’язки з Росією, а деякі навіть були засновані російськими підприємцями. Попри спроби окремих компаній обмежити експорт власних товарів до Росії, у більшості випадків марно. 

Компаніям важко проконтролювати шлях продукції, а в деяких випадках — й зовсім неможливо.

Враховуючи складність відстежування, закрити постачання сучасних верстатів з ЧПУ до Росії неможливо, що відбувається й наразі, з можливим збільшенням постачань у 2024 році як німецьких, так і японських верстатів.

  • Напередодні у США закликали керівників німецьких банків активізувати зусилля щодо дотримання санкцій проти Росії. За словами Єллен, Росія "відчайдушно намагається отримати життєво важливі товари з країн із розвиненою економікою, таких як Німеччина та США".
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