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Трамп оголосив "Операцію Аврора": депортація усіх нелегалів та смертна кара

Політик розкрив свої наміри щодо найпопулярнішої теми його виступів.

Трамп оголосив "Операцію Аврора": депортація усіх нелегалів та смертна кара
Мігранти на кордоні США та Мексики
Фото: EPA/UPG

Під час партійного мітингу у Колорадо Дональд Трамп деталізував свій план щодо протидії нелегальній міграції, яку він упродовж всієї передвиборчої кампанії позиціонує як найгірший наслідок роботи уряду демократів.

Як пише The Guardian, Трамп оголосив, що у перший день свого перебування в Білому домі розпочне "Операцію Аврора". Він скористається ухваленим ще у 1798 році законом, який дозволяє президенту вдаватися до надзвичайних заходів щодо вигнання мігрантів з території Сполучених Штатів.

Республіканець пообіцяв одразу припинити дію "мобільного застосунка Гарріс", який надає підтримку мігрантам, а також видати наказ правоохоронцям "знайти та депортувати кожного чужинця з нашої країни". Нелегалів політик назвав "членами банд дикунів". 

Трамп також вимагатиме застосування смертної кари до будь-якого мігранта, який вчинить вбивство американського громадянина. 

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