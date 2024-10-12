Трамп оголосив "Операцію Аврора": депортація усіх нелегалів та смертна кара

Політик розкрив свої наміри щодо найпопулярнішої теми його виступів.

Мігранти на кордоні США та Мексики

Під час партійного мітингу у Колорадо Дональд Трамп деталізував свій план щодо протидії нелегальній міграції, яку він упродовж всієї передвиборчої кампанії позиціонує як найгірший наслідок роботи уряду демократів.

Як пише The Guardian, Трамп оголосив, що у перший день свого перебування в Білому домі розпочне "Операцію Аврора". Він скористається ухваленим ще у 1798 році законом, який дозволяє президенту вдаватися до надзвичайних заходів щодо вигнання мігрантів з території Сполучених Штатів.

Республіканець пообіцяв одразу припинити дію "мобільного застосунка Гарріс", який надає підтримку мігрантам, а також видати наказ правоохоронцям "знайти та депортувати кожного чужинця з нашої країни". Нелегалів політик назвав "членами банд дикунів".

Трамп також вимагатиме застосування смертної кари до будь-якого мігранта, який вчинить вбивство американського громадянина.