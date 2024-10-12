Трамп просить військовий рівень особистої охорони через іранську загрозу

Жоден кандидат у президенти не отримував таких заходів безпеки від держави.

Видання The Washington Post стверджує, що республіканець Дональд Трамп подав запит щодо надання йому безпрецедентного рівня особистої охорони на останні тижні перед президентськими виборами.

Штаб колишнього глави держави хоче, щоб політик користувався військовим літаком та броньованим наземним транспортом, над його резиденціями та мітингами діяв посилений режим заборони польотів, а місця його публічних виступів були захищені куленепробивним склом.

Такі заходи безпеки пов'язані з інформацією американських спецслужб, що Іран прагне здійснити замах на життя Трампа. Проте два інциденти щодо спроб вбивства експрезидента, які сталися цьогоріч, згідно з даними правоохоронців, не мають ознак зв'язку з іншими державами.

Керівниця кампанії Трампа С'юзі Вайлз у листуванні висловила незадоволення діями Секретної служби, яка нещодавно не змогла забезпечити достатню кількість осіб для захисту політика, через що в останню мить довелося скасувати публічний захід.