США запровадили нові санкції проти Ірану

Мінфін США повідомив про нові галузеві санкції проти нафтового та нафтохімічного секторів Ірану. Санкції запроваджені у відповідь на масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю.
Про це повідомив Офіс контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC).
“Сьогодні США розширюють санкції проти нафтового та нафтохімічного секторів Ірану у відповідь на атаку Ірану проти Ізраїлю 1 жовтня, його другого безпосереднього нападу на Ізраїль цього року”,- йдеться у повідомленні.
Зазначається, що нові санкції запроваджені проти 10 організацій у кількох юрисдикціях. Також під санкції потрапили 17 суден, які брали участь в операціях підсанкційної Національної іранської нафтової компанії (NIOC).
Також Держдепартамент США запроваджує обмеження проти 6 організацій та 6 суден за участь в операціях з купівлі-продажу й транспортування нафти та нафтопродуктів з Ірану.
- Європейський Союз планує запровадити санкції проти Ірану через передачу балістичних ракет Росії вже наступного тижня.