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США запровадили нові санкції проти Ірану

Санкції запровадили проти нафтового та нафтохімічного секторів Ірану.

Мінфін США повідомив про нові галузеві санкції проти нафтового та нафтохімічного секторів Ірану. Санкції запроваджені у відповідь на масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю.

Про це повідомив Офіс контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC).

“Сьогодні США розширюють санкції проти нафтового та нафтохімічного секторів Ірану у відповідь на атаку Ірану проти Ізраїлю 1 жовтня, його другого безпосереднього нападу на Ізраїль цього року”,- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нові санкції запроваджені проти 10 організацій у кількох юрисдикціях. Також під санкції потрапили 17 суден, які брали участь в операціях підсанкційної Національної іранської нафтової компанії (NIOC).

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Також Держдепартамент США запроваджує обмеження проти 6 організацій та 6 суден за участь в операціях з купівлі-продажу й транспортування нафти та нафтопродуктів з Ірану.

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