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Трамп вимагає забрати ліцензію у каналу CBS за редагування інтерв'ю Гарріс

Заклик республіканця у Федеральній комісії з комунікацій назвали загрозою для свободи слова.

Трамп вимагає забрати ліцензію у каналу CBS за редагування інтерв'ю Гарріс
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Кандидат у президенти США Дональд Трамп через свої соціальні мережі заявив, що телеканал CBS має бути позбавлений ліцензії на мовлення через буцімто "втручання у вибори".

Як пише The Guardian, так республіканець оцінив редагування інтерв'ю з Камалою Гарріс, яке вийшло в етері програми "60 хвилин". Про те, що відповіді віцепрезидентки були перезаписані, стало відомо через порівняння фінальної версії з трейлерною.

На запитання щодо того, чи дослухається ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньягу до Вашингтона, в етері Гарріс дипломатично заявила про необхідність завершити війну. Натомість у матеріалах прев'ю в цей самий момент вона дала довгу і не дуже зв'язну відповідь, яку критики назвали "словесним салатом".

Попри обурення Трампа, у Федеральній комісії з комунікацій, яка відповідає у США за телеліцензії, заявили, що не бачать порушень у діях CBS, а от слова самого республіканця оцінили як "загрозу для свободи слова". 

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