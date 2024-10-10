Шольц анонсував більше постачань зброї Ізраїлю

З березня Берлін не давав дозволу на експорт військової зброї до Ізраїлю.

Німеччина хоче поставити більше зброї Ізраїлю.

Про це заявив канцлер Олаф Шольц у Бундестазі піл час дебатів до річниці нападу ХАМАС на Ізраїль, пише Tagesschau.

За його словами, федеральний уряд ухвалив рішення, які забезпечать "подальші постачання у найближчому майбутньому". Однак Шольц залишив не уточнив, у якому обсязі та яке озброєння отримає Ізраїль.

Раніше опозиційні партії критикували правлячу коаліцію за те, що уряд тривали час відмовляв у видачі дозволів на експорт боєприпасів чи запасних частин для танків. Лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц заявив, що "велика кількість компаній" звернулася з документами, в яких йдеться, що заявки на отримання дозволів подані, але їх уряд не розглядає уже декілька місяців.

Цьогоріч до середини серпня Німеччина схвалила експорт на суму 14,5 млн євро. Однак, за даними федерального уряду, лише два відсотки становила власне зброя. Більшість допомоги потрапила до іншої категорії. Це були, наприклад, каски, захисні жилети чи засоби зв'язку. А з березня Німеччина не давала дозволу на експорт військової зброї до Ізраїлю.