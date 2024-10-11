Після місяця протестів і смерті мітингувальника Франція ввела комендантську годину на острові Мартиніка

Франція оголосила про введення комендантської години на своєму карибському острові Мартиніка, який останній місяць потерпає від насильницьких протестів через обурення зростанням вартості життя. ЗМІ пишуть про смерть чоловіка під час заворушень, пише Reuters.

AFP повідомляє, що протестувальники грабували магазини, встановлювали палаючі барикади та билися з правоохоронцями.

Місцева адміністрація Мартиніки заявила, що забороняє публічні зібрання до 14 жовтня, а також купівлю товарів, які можуть бути використані для підпалів.

Протести призвели до перенаправлення місцевих авіарейсів на сусідній французький острів Гваделупа.

Унаслідок заворушень загинув чоловік, інформує видання Caribbean Loopnews. Він помер від вогнепальних поранень під час жорстоких сутичок між демонстрантами та поліцією, під час яких також було поранено 12 офіцерів. Водночас влада заявила, що поліція не стріляла зі зброї під час заворушень.