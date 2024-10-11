У Пакистані озброєні люди напали на шахту, вбивши 20 осіб

Напад стався на схід від столиці неспокійної провінції Белуджистан.

Озброєні люди вбили 20 шахтарів і поранили ще семеро під час нападу на невелику приватну вугільну шахту на південному заході Пакистану, пише DW з посиланням на поліцію.

“Група озброєних людей напала на шахти компанії Junaid Coal в районі Дукі в досвітню годину, використовуючи важку зброю”, ‒ заявив представник поліції.

Напад стався на схід від міста Кветта, столиці неспокійної провінції Белуджистан.

За інформацією правоохоронців, зловмисники увірвалися на шахту району Дукі і зібрали працівників, перш ніж відкрити вогонь.

Вони також обстріляли шахту ракетами та гранатами.

Більшість жертв були вихідцями з пуштуномовних районів Белуджистану. Троє загиблих і четверо поранених були афганцями.

Жодне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за напад.

Проблеми в провінції Белуджистан

Белуджистан, південно-західна провінція Пакистану, яка межує з Афганістаном та Іраном, є найбіднішою та найменш населеною провінцією країни.

Повстанські групи десятиліттями вели там сепаратистське повстання, скаржачись на те, що Ісламабад і багатша провінція Пенджаб несправедливо експлуатують їхні ресурси.

Уряд Пакистану намагався застосувати військову силу для боротьби з повстанцями.