У Пакистані озброєні люди напали на шахту, вбивши 20 осіб

Озброєні люди вбили 20 шахтарів і поранили ще семеро під час нападу на невелику приватну вугільну шахту на південному заході Пакистану, пише DW з посиланням на поліцію.
“Група озброєних людей напала на шахти компанії Junaid Coal в районі Дукі в досвітню годину, використовуючи важку зброю”, ‒ заявив представник поліції.
Напад стався на схід від міста Кветта, столиці неспокійної провінції Белуджистан.
За інформацією правоохоронців, зловмисники увірвалися на шахту району Дукі і зібрали працівників, перш ніж відкрити вогонь.
Вони також обстріляли шахту ракетами та гранатами.
Більшість жертв були вихідцями з пуштуномовних районів Белуджистану. Троє загиблих і четверо поранених були афганцями.
Жодне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за напад.
Проблеми в провінції Белуджистан
Белуджистан, південно-західна провінція Пакистану, яка межує з Афганістаном та Іраном, є найбіднішою та найменш населеною провінцією країни.
Повстанські групи десятиліттями вели там сепаратистське повстання, скаржачись на те, що Ісламабад і багатша провінція Пенджаб несправедливо експлуатують їхні ресурси.
Уряд Пакистану намагався застосувати військову силу для боротьби з повстанцями.
- У понеділок унаслідок потужного вибуху поблизу міжнародного аеропорту Джинна в Карачі загинули двоє громадян Китаю, ще кілька отримали поранення. Відповідальність за напад взяло угруповання під назвою “Армія визволення Белуджистану”.
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