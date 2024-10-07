Біля аеропорту Пакистану внаслідок вибуху загинули люди. Пекін каже про теракт проти китайців

Попередньо йдеться про дві жертви. Армія визволення Белуджистану взяла на себе відповідальність за інцидент.

Двоє людей загинули і ще кілька отримали поранення внаслідок потужного вибуху біля аеропорту Карачі (Міжнародний аеропорт Джинна) на півдні Пакистану в ніч на неділю, пише DW з посиланням на місцеві ЗМІ.

Інформацію про жертви підтвердили телекомпанія Geo News і газета Dawn з посиланням на офіційних осіб.

У Китаї стверджують, що жертвами терористичної атаки стали громадяни країни.

У заяві посольства Китаю в Пакистані підтверджено, що двоє громадян Китаю загинули і один отримав поранення внаслідок вибуху. Також повідомляється, що є місцеві жертви.

Згідно із заявою, "терористичний напад" на конвой, який перевозив китайський персонал компанії Port Qasim Electric Power Company (Private) Limited, стався близько 23:00 за місцевим часом.

Раніше представник міністерства внутрішніх справ на умовах анонімності повідомив Associated Press, що напад був спрямований на громадян Китаю. Тисячі китайських робітників працюють у Пакистані, вони переважно залучені до багатомільярдної пекінської ініціативи “Один пояс, один шлях”, яка має на меті зв’язати Південну та Центральну Азію з КНР.

Поліція та уряд провінції заявили, що біля аеропорту вибухнула цистерна.

Міністр внутрішніх справ провінції Зія Уль Хасан заперечив цю інформацію, заявивши Geo News, що це був напад на іноземних громадян. Він підозрює, що вибухнув саморобний пристрій.

Представник місцевої служби надзвичайних ситуацій повідомив Dawn про одну жертву та госпіталізованих поранених. Також пошкоджено 10 автомобілів, зокрема чотири знищені.

Армія визволення Белуджистану взяла на себе відповідальність

Агентство Reuters повідомило, що пакистанське сепаратистське бойове угруповання Армія визволення Белуджистану (BLA) взяло на себе відповідальність за напад.

BLA прагне незалежності для провінції Белуджистан, розташованої на південному заході Пакистану, яка межує з Афганістаном та Іраном.

У серпні BLA здійснила скоординовані атаки в провінції, унаслідок яких було вбито понад 70 осіб.