У Боснії і Герцеговині перенесли місцеві вибори в районах, що постраждали від повені

Понад 25 700 кандидатів змагаються за місця в місцевих законодавчих органах, а виборці також обиратимуть 142 мерів.

Затоплена вулиця після раптової повені в Киселяку, Боснія і Герцеговина, 4 жовтня 2024 р.

У Боснії і Герцеговині перенесли місцеві вибори в районах, які постраждали від повеней.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Виборці голосують на тлі продовження рятувальних робіт після руйнівних повеней, які забрали життя щонайменше 20 людей.

Понад 25 700 кандидатів змагаються за місця в місцевих законодавчих органах, а виборці також обиратимуть 142 мерів. Центральна виборча комісія оцінила кількість виборців, які мають право голосу, у 3,4 мільйона.

Влада відклала голосування в муніципалітетах, що постраждали від повені 4 жовтня, яка залишила деякі села повністю відрізаними і змусила чиновників оголосити стан стихійного лиха.

6 жовтня рятувальні команди сусідів Боснії і Герцеговини та країн Євросоюзу об’єднали зусилля для розчищення завалів і пошуку людей, які досі вважаються зниклими безвісти внаслідок повеней і зсувів.