У Боснії та Герцеговині оголосили режим стихійного лиха через повені, 18 людей загинули

Влада Боснії і Герцеговини у п’ятницю, 4 жовтня, оголосила стан стихійного лиха після того рясні дощі спричинили повені та зсуви ґрунту. Внаслідок лиха загинули щонайменше 18 людей.

Про це повідомляє BalkanInsight.

Кількість загиблих унаслідок зсувів ґрунту та повеней в країні зросла до 18 людей. Також виникли проблеми із транспортним сполученням.

Зазначається, що рятувальні операції тривають у найбільш постраждалих частинах країни, розташованих у центральній частині Балканського півострова.

"Нашим пріоритетом є порятунок життів", — сказав віце-прем’єр-міністр Боснії та Герцеговини Воїн Міятович.

Відомо, що до вечора п'ятниці рятувальники ще не змогли дістатися до деяких районів через погані погодні умови. Пошуково-рятувальні роботи проводяться за участю підрозділів цивільного захисту, підрозділів Червоного Хреста та Гірсько-рятувальної служби.

Повідомляється, що деякі частини міста Ябланіца в кантоні Герцеговина-Неретва втратили всі шляхи сполучення через повені. Також є інформацію про те, що дорога між Сараєвом та Мостаром була сильно пошкоджена.

Сусідні країни вже пообіцяли надати допомогу.

"Сербія готова допомогти Боснії та Герцеговині", – заявив президент Сербії Александар Вучич.