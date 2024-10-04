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У Боснії та Герцеговині оголосили режим стихійного лиха через повені, 18 людей загинули

Сусідні країни вже пообіцяли надати допомогу.

У Боснії та Герцеговині оголосили режим стихійного лиха через повені, 18 людей загинули
повінь у Боснії
Фото: EPA/UPG

Влада Боснії і Герцеговини у п’ятницю, 4 жовтня, оголосила стан стихійного лиха після того рясні дощі спричинили повені та зсуви ґрунту. Внаслідок лиха загинули щонайменше 18 людей.

Про це повідомляє BalkanInsight.

Кількість загиблих унаслідок зсувів ґрунту та повеней в країні зросла до 18 людей. Також виникли проблеми із транспортним сполученням. 

Зазначається, що рятувальні операції тривають у найбільш постраждалих частинах країни, розташованих у центральній частині Балканського півострова.

"Нашим пріоритетом є порятунок життів", — сказав віце-прем’єр-міністр Боснії та Герцеговини Воїн Міятович.

Відомо, що до вечора п'ятниці рятувальники ще не змогли дістатися до деяких районів через погані погодні умови. Пошуково-рятувальні роботи проводяться за участю підрозділів цивільного захисту, підрозділів Червоного Хреста та Гірсько-рятувальної служби.

Повідомляється, що деякі частини міста Ябланіца в кантоні Герцеговина-Неретва втратили всі шляхи сполучення через повені. Також є інформацію про те, що дорога між Сараєвом та Мостаром була сильно пошкоджена.

Сусідні країни вже пообіцяли надати допомогу.

"Сербія готова допомогти Боснії та Герцеговині", – заявив президент Сербії Александар Вучич.

  • Унаслідок повені у Центральній Європі загинула щонайменше 21 людина, збитки сягають мільярдів доларів. Від стихійного лиха постраждали Чехія, Словаччина, Польща та Хорватія. 
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