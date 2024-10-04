В Іспанії розбився винищувач F-18

В Іспанії винищувач F-18 Hornet ВПС країни зазнав авіакатастрофи. У результаті падіння літака загинув пілот.

Про це повідомляє ABC.

Авіакатастрофа сталася 4 жовтня у провінції Теруель на сході Іспанії. Підполковник Пабло Естрада Мартін не встиг катапультуватися з F-18 і загинув.

Причини аварії наразі не встановлені.

У ВПС Іспанії повідомили, що Пабло Естрада Мартін нещодавно очолював місію у Литві, яка брала участь у патрулюванні повітряного простору країн Балтії.

Наразі Іспанія працює над заміною старих винищувачів на більш сучасні F-35.