В Іспанії розбився винищувач F-18

В Іспанії винищувач F-18 Hornet ВПС країни зазнав авіакатастрофи. У результаті падіння літака загинув пілот.
Про це повідомляє ABC.
Авіакатастрофа сталася 4 жовтня у провінції Теруель на сході Іспанії. Підполковник Пабло Естрада Мартін не встиг катапультуватися з F-18 і загинув.
Причини аварії наразі не встановлені.
У ВПС Іспанії повідомили, що Пабло Естрада Мартін нещодавно очолював місію у Литві, яка брала участь у патрулюванні повітряного простору країн Балтії.
Наразі Іспанія працює над заміною старих винищувачів на більш сучасні F-35.
- Під час авіашоу, присвяченого 80-річчю висадки союзників у Провансі, французький літак Fouga Magister впав у Середземне море. Пілот не зміг катапультуватися.