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В Іспанії розбився винищувач F-18

Внаслідок падіння літака загинув пілот.

В Іспанії розбився винищувач F-18
Истребитель F/A-18 Hornet
Фото: en.wikipedia.org

В Іспанії винищувач F-18 Hornet ВПС країни зазнав авіакатастрофи. У результаті падіння літака загинув пілот.

Про це повідомляє ABC.

Авіакатастрофа сталася 4 жовтня у провінції Теруель на сході Іспанії. Підполковник Пабло Естрада Мартін не встиг катапультуватися з F-18 і загинув.

Причини аварії наразі не встановлені.

У ВПС Іспанії повідомили, що Пабло Естрада Мартін нещодавно очолював місію у Литві, яка брала участь у патрулюванні повітряного простору країн Балтії.

Наразі Іспанія працює над заміною старих винищувачів на більш сучасні F-35.

  • Під час авіашоу, присвяченого 80-річчю висадки союзників у Провансі, французький літак Fouga Magister впав у Середземне море. Пілот не зміг катапультуватися.
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