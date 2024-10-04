Сьогодні зранку ізраїльські удари заблокували головний пункт перетину кордону Лівану з Сирією через кілька годин після інтенсивної ізраїльської атаки на південні передмістя Бейрута, метою якої був спадкоємець ліквідованого лідера угруповання “Хезболли”, пише Reuters.

Міністр транспорту Лівану Алі Хаміє повідомив, що удар по сирійському кордону завдали на території Лівану поблизу переходу, утворивши вирву шириною чотири метри.

Армія оборони Ізраїлю раніше звинуватила “Хезболлу” у використанні переходу через Сирію для транспортування військового обладнання до Лівану.

“ЦАХАЛ не дозволить контрабанду цієї зброї і не вагатиметься діяти у разі необхідності, як це було протягом усієї цієї війни”, ‒ заявив речник ЦАХАЛу Авічай Адрі.

Згідно зі статистичними даними уряду Лівану, понад 300 000 людей ‒ переважно сирійці ‒ перетнули Ліван до Сирії протягом останніх 10 днів, щоб уникнути ескалації ізраїльських бомбардувань.

Спроба ліквідації можливого наступника лідера "Хезболли"

У четвер опівночі Ізраїль завдав удару по Дахії ‒ південному передмісті Бейрута, що є оплотом “Хезболли”.

Повітряні нальоти були спрямовані на посадовця “Хезболли” Хашема Сафіддіна у підземному бункері. Як інформують ЗМІ, Сафіддін є наступником вбитого лідера організації Хасана Насралли. Про це, зокрема, повідомив репортер Axios Барак Равід, посилаючись на трьох ізраїльських чиновників. За його словами, доля Сафіддіна наразі не відома.

Збройні сили Ізраїлю відмовилися від коментарів, а "Хезболла" не прокоментувала долю Сафіддіна. Його брат Сайєд Абдалла Сафіддін, який є представником "Хезболли" в Ірані, був присутній на виступі Хаменеї в Тегерані.

Також повідомляється про потужні вибухи поблизу головного аеропорту Бейрута.

Ізраїльські військові в п’ятницю попросили жителів понад 20 південних міст та 90 сіл Лівану, а також частини південних передмість Бейрута негайно евакуюватися.

Натомість ліванська "Хезболла" оголосила про декілька атак у п'ятницю на позиції в Ізраїлі, зокрема на ізраїльську базу Іланія.

На тлі обстрілів міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі відвідав Бейрут, щоб зустрітися з тимчасовим прем'єр-міністром Наджибом Мікаті та спікером парламенту Набіхом Беррі ‒ близьким союзником "Хезболли".

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив сьогодні, коментуючи атаку Ірану на Ізраїль: “блискучі дії наших збройних сил кілька ночей тому були абсолютно законним”. Він також закликав мусульманські країни ‒ від Афганістану до Ємену ‒ приєднатися до “оборони проти Ізраїлю”.