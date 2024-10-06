Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Кейт Бланшетт, Кіану Рівз, неовестерн: 6 серіалів жовтня
Кейт Бланшетт, Кіану Рівз, неовестерн: 6 серіалів жовтня
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Демобілізації не буде. Натомість депутати говорять про гарантовані відпустки й ротації
Демобілізації не буде. Натомість депутати говорять про гарантовані відпустки й ротації
Литовські митники у потягах знайшли військові вантажі, призначені для армії РФ
Литовські митники у потягах знайшли військові вантажі, призначені для армії РФ
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
ГоловнаСвіт

Папа Франциск назвав імена нових кардиналів. Серед них – єпарх Мельбурнський УГКЦ

Кардинали Папи є найвищими після нього посадовими особами католицької церкви. Вони мають право голосу при виборі нового папи.

Папа Франциск назвав імена нових кардиналів. Серед них – єпарх Мельбурнський УГКЦ
Єписком Мельбурнський Микола Бичок
Фото: УГКЦ

Папа Франциск сьогодні, 6 жовтня, анонсував консисторію з нагоди введення у сан нових кардиналів. У списку є і владика Микола Бичок, єпарх Мельбурнський УГКЦ (Австралія).

Відповідне оголошення Папа Римський зробив після молитви "Ангел Господній", повідомляє Vatican News. Консисторія відбудеться 8 грудня.

Загалом кардиналами стане 21 людина. 

Кардинали Папи є найвищими після нього посадовими особами католицької церкви. Вони мають право голосу при виборі нового папи.

Серед українського духовенств титул кардинала мав, серед інших, глава Української греко-католицької церкви Любомир Гузар. Нині УГКЦ очолює Верховний Архиєпископ Києво-Галицький, Отець і Глава УГКЦ Блаженній Святослав. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies