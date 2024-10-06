Папа Франциск назвав імена нових кардиналів. Серед них – єпарх Мельбурнський УГКЦ

Кардинали Папи є найвищими після нього посадовими особами католицької церкви. Вони мають право голосу при виборі нового папи.

Папа Франциск сьогодні, 6 жовтня, анонсував консисторію з нагоди введення у сан нових кардиналів. У списку є і владика Микола Бичок, єпарх Мельбурнський УГКЦ (Австралія).

Відповідне оголошення Папа Римський зробив після молитви "Ангел Господній", повідомляє Vatican News. Консисторія відбудеться 8 грудня.

Загалом кардиналами стане 21 людина.

Кардинали Папи є найвищими після нього посадовими особами католицької церкви. Вони мають право голосу при виборі нового папи.

Серед українського духовенств титул кардинала мав, серед інших, глава Української греко-католицької церкви Любомир Гузар. Нині УГКЦ очолює Верховний Архиєпископ Києво-Галицький, Отець і Глава УГКЦ Блаженній Святослав.