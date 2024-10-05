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ЦАХАЛ повідомив, що ліквідував на території Лівану понад 400 бойовиків “Хезболли”

Бойовики були ліквідовані як під час авіаударів, так і під час боїв із військами ЦАХАЛу.

ЦАХАЛ повідомив, що ліквідував на території Лівану понад 400 бойовиків “Хезболли”
ЦАХАЛ повідомив, що ліквідував на території Лівану понад 400 бойовиків “Хезболли” (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Армія оборони Ізраїлю підрахувала, що під час наземних операцій на півдні Лівану знищено понад 400 бойовиків “Хезболли”.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Бойовики “Хезболли” були ліквідовані як під час авіаударів, так і під час боїв із військами ЦАХАЛу.

Серед знищених є польові командири, які включають офіцерів, відповідальних за різні регіональні підрозділи та села на півдні Лівану, а також оперативники.

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В Ізраїлі називають свою операцію в південному Лівані “обмеженими, локалізованими та цілеспрямованими рейдами”. Їх мета - знищення інфраструктури "Хезболли" в прикордонній зоні, особливо в селах, прилеглих до Ізраїлю.Таким чином жителі півночі Ізраїлю зможуть повернутися додому.

ЦАХАЛ заявив, що операції в південному Лівані будуть за потреби розширюватися, але заплановано завершити операції якомога швидше, можливо протягом кількох тижнів.

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