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Міністр закордонних справ Індії вперше з 2015 року відвідає Пакистан

Субрахманьям Джайшанкар очолить державну делегацію на засіданні Шанхайської організації співробітництва.

Міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар візьме участь у саміті під керівництвом Китаю в Пакистані замість прем’єр-міністра Нарендри Моді.

Про це пише Bloomberg з посиланням на індійський уряд.

Це буде перший візит до Пакистану міністра закордонних справ Індії з 2015 року. Джайшанкар очолить державну делегацію на засіданні Шанхайської організації співробітництва, яке розпочнеться 15 жовтня, повідомили у МЗС країни.

Невідомо, чи Джайшанкар проведе двосторонню зустріч зі своїм пакистанським колегою для обговорення відносин. Відносини між Індією та Пакистаном були ворожими з часу отримання обидвома країнами незалежності від британського правління в 1947 році створення мусульманського Пакистану. Напруженість зосереджена на прикордонному регіоні Кашмір, районі в Гімалаях, на який повністю претендують ‒ і яким частково керують ‒ обидва. Дві із трьох своїх воєн вони вели за контроль над цим регіоном.

Останнім міністром закордонних справ Індії, який відвідав Пакистан, була Сушма Сварадж для участі в конференції “Серце Азії” в грудні 2015 року. За кілька тижнів Моді приїхав з несподіваною зупинкою в Лахорі.

Окремо Індія розкритикувала Пакистан за прийняття мусульманського священнослужителя Закіра Наїка, якого в Індії розшукують за звинуваченнями у відмиванні грошей і підбурюванні до екстремізму. Цього тижня Наїк опублікував відео, на якому його вітає прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф в Ісламабаді.

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