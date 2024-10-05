Внаслідок повеней у Боснії та Герцеговині загинули понад 20 людей, — Reuters

У Доньї Ябланиці багато будинків все ще під завалами.

У суботу вранці 5 жовтня рятувальники Боснії та Герцеговини розбирають завали в селі Донья Ябланиця в пошуках людей, які зникли безвісти під часнайбільшої за останні роки повені.

Про це пише Reuters.

Місцеві телеканали повідомляють, що внаслідок повені 21 людина загинула і десятки зникли безвісти в районі Ябланиці, за 70 кілометрів на південний захід від Сараєво.

“У цьому районі є кілька сіл, до яких досі неможливо дістатися, і ми не знаємо, що ми там знайдемо”, — сказав представник Гірської рятувальної служби.

Відомо, що вночі через сильний дощ пошуки зупинили. У Доньї Ябланиці багато будинків все ще під завалами.

Через раптову повінь у п'ятницю, 4 жовтня, обвалився кар'єр над Доньєю Ябланицею і завалив будинки і машини в селі.

Повені у Боснії та Герцеговині сталися після літньої посухи, яка спричинила пересихання багатьох річок і озер.