Очільник МЗС Ірану: Тегеран відкритий до “припинення вогню у Лівані”, якщо Ізраїль припинить бомбардування Гази

Іран запропонував підтримати зусилля з досягнення припинення вогню в Лівані, але за умови ‒ малоймовірної, що Ізраїль припинить свою військову кампанію у Смузі Гази, пише Politico.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ країни Аббас Арагчі вчора у Бейруті під час першого візиту високопоставленого іранського чиновника до столиці Лівану після того, як ізраїльська авіація вбила лідера “Хезболли” Хасана Насраллу минулого тижня.

Арагчі підкреслив “важливість використання всіх дипломатичних можливостей для підтримки Лівану та регіону проти сіоністського окупаційного режиму”.

Ремарки Арагчі збігалися з тими, які перед цим зробив іранський аятола Алі Хаменеї. У проповіді на п’ятничній молитві в Тегерані він виправдав атаку Ірану балістичними ракетами по Ізраїлю, заявивши, що вона була “цілком законною” і “мінімальним покаранням за сіоністські злочини”.

Під час зустрічі іранського міністра з офіційними особами Лівану та “Хезболли” в Бейруті Ізраїль продовжував завдавати повітряні удари по вищому командуванню угруповання.

Хашем Сафіддін, якого вважають найвірогіднішим наступником Насралли, був, ймовірно, серед загиблих у серії каральних нападів Ізраїлю на південні передмістя Бейрута цього тижня. Ізраїльські офіційні особи кажуть, що вони все ще намагаються підтвердити, чи перебував Сафіддін у штаб-квартирі розвідки "Хезболли" поблизу аеропорту Бейрута, коли по ньому завдали удару.

Разом із лідерами “Хезболли” Ізраїль також атакував командування ХАМАСу, що базується в Лівані. У суботу ЗМІ, пов'язані з терористами, повідомили, що Саїд Аталла, один із лідерів бригад Аль-Касам, військового крила ХАМАСу, був убитий під час ізраїльського удару по табору палестинських біженців на півночі Лівану.