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У Франції суд виправдав командира російського корабля, якого звинутили у порушенні європейських санкцій

Йдеться про судно Baltic Leader.

У Франції суд виправдав командира російського корабля, якого звинутили у порушенні європейських санкцій
російський корабель, фото ілюстративне
Фото: Українська правда

Суд Руани у Франції виправдав командира російського корабля Baltic Leader за звинуваченням у порушенні європейських санкцій, пише Le Monde.

Сторона обвинувачення вимагала штраф у розмірі 16 мільйонів євро та 10-місячне умовне ув'язнення. Капітана звинуватили у тому, що він залишив порт Руана на своєму кораблі під російським прапором 25 лютого 2022 року, порушуючи європейські санкції. Наступного дня судно зупинили у порту Булонь-сюр-Мер. Арешт однак зняв апеляційний суд у грудні 2022-го.

  • Це судно перевозило автомобілі. Його перехопили уночі в Ла-Манші французькі військово-морські сили. Корабель підозрювали у приналежності до компанії, проти якої діють санкції ЄС щодо Росії.
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