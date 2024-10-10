У Франції суд виправдав командира російського корабля, якого звинутили у порушенні європейських санкцій

Суд Руани у Франції виправдав командира російського корабля Baltic Leader за звинуваченням у порушенні європейських санкцій, пише Le Monde.

Сторона обвинувачення вимагала штраф у розмірі 16 мільйонів євро та 10-місячне умовне ув'язнення. Капітана звинуватили у тому, що він залишив порт Руана на своєму кораблі під російським прапором 25 лютого 2022 року, порушуючи європейські санкції. Наступного дня судно зупинили у порту Булонь-сюр-Мер. Арешт однак зняв апеляційний суд у грудні 2022-го.