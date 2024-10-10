​Швейцарія призначила спецпредставника з питань відновлення в Україні

Він приступить до роботи в січні 2025 року.

Швейцарський уряд нещодавно призначив спеціального представника з питань відновлення в Україні.

Про цкеповідомив посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікс Бауманн в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Кілька тижнів тому ми призначили спеціального представника або делегата уряду Швейцарії з питань відновлення в Україні. Це спеціальна посада, посада високого рівня. Він приступить до роботи в січні наступного року", - сказав посол.

Говорячи про зусилля країни з відновлення України, дипломат зазначив, що Швейцарія вже бере участь у багатьох проєктах і планує вживати певних заходів для подальшого залучення приватного сектору.

"Перший крок - це залучення тих швейцарських компаній, які вже присутні в Україні. Вони мають реагувати на гострі потреби української сторони. Також ми сподіваємося, що компанії збережуть і, можливо, навіть збільшать кількість робочих місць в Україні. Ми підтримуємо, наприклад, проєкти компаній, спрямовані на технічне та професійне навчання й освіту", - сказав Бауманн.

Він наголосив, що у Швейцарії майже дві третини молодих людей навчаються не в університетах, а в професійно-технічних навчальних закладах.

"І ми також намагаємося популяризувати це в Україні", - зазначив він.

Водночас Бауманн визнав, що страхування воєнних ризиків залишається проблемою, над якою потрібно працювати.

"Але я впевнений, що у Швейцарії є компанії у сферах, які цікаві Україні або для потреб України. На початку наступного року ми плануємо організувати fact-finding mission високого рівня з керівниками швейцарських компаній, які цікавляться процесом відновлення України", - додав Бауманн.

Нагадаємо, що Швейцарія планує виділити $1,7 млрд на проєкти реконструкції в Україні. Фінансування планують виділяти упродовж 4 років.