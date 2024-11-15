Нардеп Євгеній Шевченко отримав підозру в державній зраді
Нардеп Євгеній Шевченко отримав підозру в державній зраді
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
(Не)Їсти, донатити, любити. Як правильно провести Різдвяний піст
(Не)Їсти, донатити, любити. Як правильно провести Різдвяний піст
«Гладіатор-2»: тінь батька Коммода
«Гладіатор-2»: тінь батька Коммода
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
Внаслідок російської атаки в Одесі загинула жінка, 10 поранених (оновлено)
Внаслідок російської атаки в Одесі загинула жінка, 10 поранених (оновлено)
ГоловнаСвіт

До Києва приїхав заступник держсекретаря США Річард Верма

З вересня він також є представником США з економічного відновлення України. 

До Києва приїхав заступник держсекретаря США Річард Верма
Бріджит Брінк і Річард Верма
Фото: https://x.com/USAmbKyiv

Виконувач обов'язків спеціального представника США з питань економічного відновлення України, заступник держсекретаря з питань управління та ресурсів Річард Верма прибув до Києва.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Рада вітати Річарда Верму знову в Києві. Економічне відновлення України відчиняє двері для американського бізнесу для інвестицій у майбутнє України та в партнерство в обороні, технологіях й інших галузях, які принесуть користь обом нашим країнам", - написала вона в соцмережі Х.

Верма з вересня 2024 року став спеціальним представником США з економічного відновлення України замість Пенні Пріцкер.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies