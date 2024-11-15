До Києва приїхав заступник держсекретаря США Річард Верма

Виконувач обов'язків спеціального представника США з питань економічного відновлення України, заступник держсекретаря з питань управління та ресурсів Річард Верма прибув до Києва.
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
"Рада вітати Річарда Верму знову в Києві. Економічне відновлення України відчиняє двері для американського бізнесу для інвестицій у майбутнє України та в партнерство в обороні, технологіях й інших галузях, які принесуть користь обом нашим країнам", - написала вона в соцмережі Х.
Верма з вересня 2024 року став спеціальним представником США з економічного відновлення України замість Пенні Пріцкер.
- У вересні Верма також приїжджав до Києва і зустрічався з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Під час зустрічі вони обговорили ключові напрями співпраці, зокрема захисту та відновленню енергетичної інфраструктури України