До Києва приїхав заступник держсекретаря США Річард Верма

З вересня він також є представником США з економічного відновлення України.

Виконувач обов'язків спеціального представника США з питань економічного відновлення України, заступник держсекретаря з питань управління та ресурсів Річард Верма прибув до Києва.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Рада вітати Річарда Верму знову в Києві. Економічне відновлення України відчиняє двері для американського бізнесу для інвестицій у майбутнє України та в партнерство в обороні, технологіях й інших галузях, які принесуть користь обом нашим країнам", - написала вона в соцмережі Х.

Верма з вересня 2024 року став спеціальним представником США з економічного відновлення України замість Пенні Пріцкер.