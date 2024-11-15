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Україна отримає від Пентагону допомогу на понад 7 млрд доларів до кінця каденції Байдена

Пакети техніки та озброєння обіцяють оголошувати та передавати практично щотижня.

Україна отримає від Пентагону допомогу на понад 7 млрд доларів до кінця каденції Байдена
Фото: Вікі

До 20 січня 2025 року, коли у Білому домі відбудеться зміна господаря, Пентагон має намір передати Україні військову допомогу на суму 7,1 мільярда доларів.

Як пише "Суспільне", про такий обсяг поставок техніки та озброєння заявила під час брифінгу заступниця прессекретаря міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

За її словами, президент Джо Байден "дав чітко зрозуміти, що він має намір використати всі повноваження, надані йому Конгресом" до завершення своєї каденції. 

Наразі адміністрація працює над цим питанням, формуючи пакети допомоги, які "будуть передаватися Україні практично щотижня". Для цього Пентагон активно поповнює власні запаси зброї, щоб не знизити обороноздатність Сполучених Штатів.

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