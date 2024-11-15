У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
Don`t panic. Що для України означає перемога Трампа?
Don`t panic. Що для України означає перемога Трампа?
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
Нардеп Євгеній Шевченко отримав підозру в державній зраді
Нардеп Євгеній Шевченко отримав підозру в державній зраді
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
У Криму впав автомобільний міст
У Криму впав автомобільний міст
(Не)Їсти, донатити, любити. Як правильно провести Різдвяний піст
(Не)Їсти, донатити, любити. Як правильно провести Різдвяний піст
ГоловнаСвіт

У Вільнюсі відбувся мітинг проти коаліційної угоди в новому парламенті

Тисячі людей не хочуть бачити при владі партію, лідер якої звинувачений у антисемітизмі.

У Вільнюсі відбувся мітинг проти коаліційної угоди в новому парламенті
Сейм Литви
Фото: ЕРА/UPG

Близько 5 тисяч людей взяли участь у акції поблизу будівлі литовського парламенту у Вільнюсі. Мітингарі вимагали від Соціал-демократичної партії, яка здобула перемогу на виборах, не підписувати коаліційну угоду з політсилою "Зоря Німану".

Як пише Reuters, очільник "Зорі" Ремігіюс Жемайтайтіс звинувачений у поширенні контенту антисемітського характеру. Минулого квітня від склав мандат депутата попереднього скликання через загрозу імпічменту після того, як Конституційний суд Литви визнав його висловлювання не відповідними статусу народного обранця.

Протестувальники скандували гасла проти Жемайтайтіса та називали ймовірне формування уряду з ним "днем ганьби для Литви".

Головний претендент на посаду прем'єр-міністра Гінтаутас Палуцкас заявив, що акція під парламентом була спрямована не на боротьбу із антисемітизмом, а на підрив довіри до результатів виборів. На його думку, "громадяни не мають підстав для невдоволення, а коаліції треба дати можливість спокійно створити уряд".  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies