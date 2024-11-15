У Вільнюсі відбувся мітинг проти коаліційної угоди в новому парламенті

Тисячі людей не хочуть бачити при владі партію, лідер якої звинувачений у антисемітизмі.

Близько 5 тисяч людей взяли участь у акції поблизу будівлі литовського парламенту у Вільнюсі. Мітингарі вимагали від Соціал-демократичної партії, яка здобула перемогу на виборах, не підписувати коаліційну угоду з політсилою "Зоря Німану".

Як пише Reuters, очільник "Зорі" Ремігіюс Жемайтайтіс звинувачений у поширенні контенту антисемітського характеру. Минулого квітня від склав мандат депутата попереднього скликання через загрозу імпічменту після того, як Конституційний суд Литви визнав його висловлювання не відповідними статусу народного обранця.

Протестувальники скандували гасла проти Жемайтайтіса та називали ймовірне формування уряду з ним "днем ганьби для Литви".

Головний претендент на посаду прем'єр-міністра Гінтаутас Палуцкас заявив, що акція під парламентом була спрямована не на боротьбу із антисемітизмом, а на підрив довіри до результатів виборів. На його думку, "громадяни не мають підстав для невдоволення, а коаліції треба дати можливість спокійно створити уряд".