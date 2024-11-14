Він закликав Федеральний уряд забезпечити, щоб німецькі громадяни не брали участь у війні в Україні.

За даними німецького уряду, з лютого 2022 року десятеро громадян Німеччини загинули в загарбницькій війні Росії проти України.

Таку цифру федеральний уряд, передає "Європейська правда" з посиланням на ntv.

"Федеральний уряд повинен забезпечити, щоб німецькі громадяни не брали участь у війні в Україні", – сказав депутат Андрей Гунько газеті Frankfurter Rundschau.

Лідерку його партії Гунька Сару Вагенкнехт уже тривалий час називають "подругою Путіна" через її проросійські погляди. А проти самого Гунька СБУ порушувала справу в 2016 році – він тоді будучи депутатом ПАРЄ і членом партії лівих їздив на окуповану територію Донбасу.