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Німецький депутат заявив про загибель в Україні 10 громадян ФРН із початку великої війни

Він закликав Федеральний уряд забезпечити, щоб німецькі громадяни не брали участь у війні в Україні.

Німецький депутат заявив про загибель в Україні 10 громадян ФРН із початку великої війни

За даними німецького уряду, з лютого 2022 року десятеро громадян Німеччини загинули в загарбницькій війні Росії проти України.

Таку цифру федеральний уряд, передає "Європейська правда" з посиланням на ntv.

"Федеральний уряд повинен забезпечити, щоб німецькі громадяни не брали участь у війні в Україні", – сказав депутат Андрей Гунько газеті Frankfurter Rundschau.

Лідерку його партії Гунька Сару Вагенкнехт уже тривалий час називають "подругою Путіна" через її проросійські погляди. А проти самого Гунька СБУ порушувала справу в 2016 році – він тоді будучи депутатом ПАРЄ і членом партії лівих їздив на окуповану територію Донбасу.

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