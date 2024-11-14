За даними німецького уряду, з лютого 2022 року десятеро громадян Німеччини загинули в загарбницькій війні Росії проти України.
Таку цифру федеральний уряд, передає "Європейська правда" з посиланням на ntv.
"Федеральний уряд повинен забезпечити, щоб німецькі громадяни не брали участь у війні в Україні", – сказав депутат Андрей Гунько газеті Frankfurter Rundschau.
Лідерку його партії Гунька Сару Вагенкнехт уже тривалий час називають "подругою Путіна" через її проросійські погляди. А проти самого Гунька СБУ порушувала справу в 2016 році – він тоді будучи депутатом ПАРЄ і членом партії лівих їздив на окуповану територію Донбасу.
- У вересні минулого року німецька федеральна прокуратура заявила, що розслідує можливий воєнний злочин російських військових у Гостомелі Київської області, під час якого було поранено німця.
- Раніше Німеччина також ініціювала так звані структурні розслідування воєнних злочинів в Україні, скоєних протягом березня 2022 року. Генпрокуратурою Німеччини було зібрано сотні доказів воєнних злочинів в Україні, зокрема, у Бучі на Київщині, а також щодо атак на українську цивільну інфраструктуру України.