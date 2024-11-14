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Прокуратура ЄС розслідує шахрайство з ПДВ на пів мільярда євро за участі “Коза Ностри” та “Каморри”

У межах розслідування під кодовою назвою “Мобі Дік” сьогодні відбулося майже 160 обшуків у кількох країнах блоку.

Прокуратура ЄС розслідує шахрайство з ПДВ на пів мільярда євро за участі “Коза Ностри” та “Каморри”
Фото: EPA/UPG

Прокуратура Європейського союзу розслідує шахрайство з ПДВ на суму 520 мільйонів євро за участю декількох мафіозних груп, пише Politico з посиланням на прокурорів.

Європейська прокуратура (EPPO) повідомила, що у межах розслідування під кодовою назвою “Мобі Дік” сьогодні відбулося майже 160 обшуків у кількох країнах ЄС, включно з Болгарією, Хорватією, Кіпром, Чехією, Італією, Люксембургом, Нідерландами, Словаччиною та Іспанієї, а також у країнах, що не входять до євроблоку.

Як інформує джерело, розслідування зосереджено на жорстоких італійських мафіозних угрупованнях “Каморра” та “Коза Ностра”.

Лише в Італії прокуратура заморозила 129 банківських рахунків і арештувала 192 об’єкти нерухомості, а також 44 розкішні автомобілі та човни.

Обвинувачені злочинці виставляли рахунки-фактури на суму понад 1,3 мільярда євро для торгівлі товарами через шахрайський ланцюг, у якому компанії вимагали відшкодування від національних податкових органів за схемою, відомою як “карусельне шахрайство з ПДВ”.

За даними прокуратури, Європа втрачає близько 50 мільярдів євро на рік через цей вид фінансової злочинності. Ці кошти спрямовують в інші види злочинної діяльності. Порівнюючи, незаконна торгівля наркотиками в ЄС оцінюється щорічно приблизно у 30 мільярдів євро.

Європрокуратура, якій доручено розслідувати серйозні фінансові злочини проти інтересів ЄС, протягом трьох років неодноразово переслідувала злочинні організації, які керують такими схемами. Наказ про заморожування понад 520 мільйонів євро виконується для компенсації збитків, завданих бюджетам ЄС і національним бюджетам.

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