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Жозеп Боррель радить ЄС припинити політичний діалог з Ізраїлем

Голова дипломатії блоку вказує на порушення гуманітарного права у Газі.

Жозеп Боррель радить ЄС припинити політичний діалог з Ізраїлем
Жозеп Боррель
Фото: EPA/UPG

Агенція Reuters з посиланням на лист, отриманий міністрами закордонних справ країн-членів ЄС, стверджує, що голова дипломатії блоку Жозеп Боррель закликав колег припинити політичний діалог з Ізраїлем.

Причиною для такої рекомендації слугують "серйозні побоювання щодо порушення міжнародного гуманітарного права у Смузі Гази", які нібито "не отримали достатньої й належної відповіді з боку Ізраїлю".

Політичний діалог між ЄС та близькосхідною державою регулюється угодою про відносини, яка набула чинності влітку 2000 року. Боррель пропонує призупинити дію деяких положень на основі порушень прав людини.

Для того, щоб зменшити рівень контакту з Ізраїлем, керівництву ЄС потрібна згода усіх 27 країн-членів, що виглядає малоймовірним.

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