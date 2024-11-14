Трамп висунув конгресмена Метта Гетца на посаду генерального прокурора

Обраний президент США Дональд Трамп призначив представника Республіканської партії Метта Гетца своїм кандидатом на посаду генерального прокурора.

Про це повідомляє Reuters.

“Метт ... захистить наші кордони, ліквідує злочинні організації та відновить сильно зруйновану віру та довіру американців до Міністерства юстиції”, - сказав Трамп.

Внутрішнє оточення Трампа описує генерального прокурора як найважливішого члена адміністрації після самого Трампа.

Він є ключовим для планів Трампа здійснити масову депортацію, помилувати учасників заворушень 6 січня та домагатися відплати тим, хто переслідував його протягом останніх чотирьох років.

У жовтні минулого року Гетц був ініціатором голосування за відставку спікера палати представників США республіканця Кевіна МакКарті. Це поклало початок процесу блокування надання допомоги Україні.

Попередні призначення Трампа

Обраний президент Дональд Трамп назвав ім'я майбутнього держсекретаря США, ним стане сенатор-республіканець Марко Рубіо.

Трамп обрав ексконгресменку від Демократичної партії Тулсі Габбард на посаду директора національної розвідки.

заступником керівника Апарату Білого дому з політичних питань стане Стівен Міллер. Він у 2017 – 2021 роках був старшим радником Трампа. В новій Адміністрації Міллер матиме провідну роль у реалізації імміграційної програми.

Директором ЦРУ призначать Джона Раткліффа. Він є колишнім республіканцем із Палати представників від Техасу та колишнім директором Національної розвідки в попередній адміністрації Трампа.

Міністром державної безпеки стане Крісті Ноєм – губернаторка штату Південна Дакота та перша жінка на цій посаді.

Агенцію з охорони довкілля очолить Лі Зельдін – ексконгресмен Палати представників США від штату Нью-Йорк з 2015 по січень 2023.

Спеціальним посланником з питань Близького сходу буде Стівен Віткофф – американський інвестор у нерухомість, орендодавець і засновник Witkoff Group.