Трамп обрав ексконгресменку від Демократичної партії Тулсі Габбард на посаду директора національної розвідки

Габбард приєдналася до Трампа під час виборів.

Обраний президент США Дональд Трамп повідомив, кого обрав на посаду директора національної розвідки.

Про це повідомляє Reuters.

На посаду директора національної розвідки Трамп обрав колишню конгресменку від Демократичної партії Тулсі Габбард.

“Я знаю, що Тулсі принесе безстрашний дух, який визначив її видатну кар’єру, в наше розвідувальне співтовариство, відстоюючи наші конституційні права та забезпечуючи мир силою”, – сказав Трамп.

Габбард - американка самоанського походження, вона була першим індусом, обраним до Конгресу. Габбард приєдналася до Трампа під час виборів.

Тулсі Габбард - ветеранка війни в Іраку, виступає за припинення “вічних воєн”, в 2020 році намагалась отримати номінацію в президенти від Демократичної партії у 2020 році, яку зрештою виграв Джо Байден.