Посол Брінк відреагувала на комбіновану атаку РФ по Києву

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ранкову комбіновану атаку РФ по Києву та запевнила, що Сполучені Штати продовжать надавати безпекову допомогу Україні.
Про це пані посол США написала у мережі X.
"Вночі українці зіткнулися з черговою інтенсивною атакою, коли росія запустила 90 безпілотників і атакувала Київську область крилатими та балістичними ракетами", — зазначила пані посол.
Вона наголосила, що США продовжать безпекову допомогу Україні, щоб "вона могла захистити себе від незаконного вторгнення Росії".
- 13 листопада Росія вперше за останні 73 дні завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Сили оборони знищили кілька крилатих, кілька балістичних ракет та до десятка дронів ворога.