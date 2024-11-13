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Посол Брінк відреагувала на комбіновану атаку РФ по Києву

Посол США в Україні запевнила у продовженні безпекової допомоги Україні.

Посол Брінк відреагувала на комбіновану атаку РФ по Києву
Фото: ДСНС

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ранкову комбіновану атаку РФ по Києву та запевнила, що Сполучені Штати продовжать надавати безпекову допомогу Україні.

Про це пані посол США написала у мережі X.

"Вночі українці зіткнулися з черговою інтенсивною атакою, коли росія запустила 90 безпілотників і атакувала Київську область крилатими та балістичними ракетами", — зазначила пані посол.

Вона наголосила, що США продовжать безпекову допомогу Україні, щоб "вона могла захистити себе від незаконного вторгнення Росії".

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