Сьогодні Сполучені Штати офіційно відкриють нову базу ППО на півночі Польщі

База, розташована в місті Редзіково поблизу узбережжя Балтійського моря, будувалася з 2000-х років.

Сьогодні Сполучені Штати офіційно відкриють нову базу протиповітряної оборони на півночі Польщі, пише Reuters.

База, розташована в місті Редзіково поблизу узбережжя Балтійського моря, будувалася з 2000-х років. За словами Варшави, це символізує той факт, що її військовий альянс з Вашингтоном залишається міцним попри те, хто очолює Білий дім.

“Це зайняло деякий час, але це будівництво доводить геостратегічну рішучість Сполучених Штатів. Польсько-американський альянс сильний, незалежно від того, хто керує у Варшаві чи Вашингтоні”, ‒ заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

On November 13, we will be opening the missile defence base in Redzikowo.



On matters of security and foreign policy, Poland’s political elites remain united.



The 🇵🇱🇺🇸 alliance is strong, regardless of who governs in Warsaw and Washington. pic.twitter.com/nHOVgC8XqV — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) November 12, 2024

Президент Польщі Анджей Дуда, консерватор, який наголошував на своїх теплих зв'язках з обраним президентом США, республіканцем Дональдом Трампом, планує відвідати церемонію відкриття бази. Сьогодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрінеться з Дудою та прем'єр-міністром Дональдом Туском у Варшаві.

Видання нагадує, що деяких членів НАТО збентежили заяви Трампа про те, що під його керівництвом Сполучені Штати не будуть захищати країни, які витрачають недостатньо на оборону. Однак Польща переконана, що оскільки вона є найбільшим бюджетником альянсу на оборону проти розміру своєї економіки, боятися їй не варто.

Протиракетний щит

База США в Редзіково під назвою Aegis Ashore є частиною ширшого протиракетного щита НАТО, який, за словами альянсу, здатний перехоплювати балістичні ракети малої та середньої дальності.

Інші ключові елементи щита включають другий об’єкт Aegis Ashore у Румунії разом із есмінцями ВМС США, що базуються в іспанському порту Рота, і радар раннього попередження в турецькому місті Куреджик.

Москва називала проєкт загрозою для Росії ще в 2007 році, коли база у Польщі була ще на стадії планування. У НАТО кажуть, що щит має суто оборонний характер.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив раніше, що масштаби щита необхідно розширити, і Варшава обговорить це з НАТО та Сполученими Штатами.