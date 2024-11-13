Блінкен обговорить сьогодні з Рютте, Боррелем і Сибігою допомогу Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрінеться сьогодні з офіційними особами НАТО та ЄС, щоб терміново обговорити збільшення підтримки України до того, як Дональд Трамп повернеться у Білий дім, повідомляє France24.

Блінкен приземлився у Брюсселі вчора ввечері. Американський дипломат зустрінеться з головою НАТО Марком Рютте, головою дипломатії Європейського Союзу Жозепом Борреллем, його наступницею Каєю Каллас і міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

“Екстрена поїздка сталася в той момент, коли перемога Трампа на виборах у поєднанні з політичною кризою в Німеччині посилює побоювання щодо майбутньої допомоги Україні в ключовий момент у боротьбі з вторгненням Росії”, ‒ зазначає видання.

78-річний республіканець, інавгурація якого відбудеться 20 січня, поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським після перемоги на виборах 5 листопада.

Газета Washington Post повідомила, що лідер республіканців також провів телефонну розмову з Путіним і закликав Росію стриматися від ескалації війни в Україні.